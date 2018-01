Hostels: saiba onde se hospedar no Recife Antigo durante o Carnaval

Já pensou em dormir e acordar no meio da folia sem ter que passar perrengue de transporte pra voltar pra casa? No Bairro do Recife, centro dos principais polos carnavalescos da cidade, é possível se hospedar durante os dias de festa e, assim, aproveitar toda a programação.

O PorAqui te indica os três hostels existentes no bairro e que ainda têm vagas para quem quiser mergulhar profundamente no Carnaval do Recife. Mas é bom se apressar, os três já contam com a lotação quase máxima.

Azul Fusca



O Azul Fusca já está em atividade há três carnavais. O hostel fica na Rua Mariz e Barros, no 2º andar do prédio 328, onde também funcionam o Museu de Artes Afro-Brasil e o espaço Pangeia.

A diária do Carnaval custa R$ 200 por pessoa, em quarto compartilhado, com ar condicionado e café da manhã incluso. Também estão disponíveis serviço de lavanderia e Wi-Fi. Cada cama possui armário e tomadas individuais.

As reservas podem ser feitas através do número (081) 97906-6338, do email contato@azulfuscahostel.com ou do site Booking.

Azul Fusca Hostel

Rua Mariz e Barros, 328/2º andar – Bairro do Recife

(081) 97906-6338

Email | contato@azulfuscahostel.com

Facebook | /AzulFuscaHostel

Instagram | azul_fusca_hostel

Site | http://azulfuscahostel.com

Mangue Oranje Hostel

Há 10 meses de portas abertas no Bairro do Recife, o Mangue Oranje Hostel (sim, com “J” mesmo) fica no meio do auê carnavalesco. Localizado na Rua da Moeda, do ladinho da padaria Brotfabrik, está em um dos pontos de maior movimentação durante os dias de folia.

Eles estão disponibilizando somente o pacote de cinco dias, que custa R$ 1.100 por pessoa. O hóspede pode fazer o check-in a partir das 12h da sexta-feira (9) e o check-out até as 12h da Quarta de Cinzas (14). Para quem for embora somente mais tardes, o guarda-volumes está disponível.

No Mangue Oranje tem café de manhã incluso, serviço de lavanderia, Wi-fi disponível, além de geladeira e cozinhas disponíveis para uso dos hóspedes.

Para fazer a reserva, é só entrar em contato no (081) 3038-7207, no WhatsApp (081) 8227-7010, através do site Booking ou pelo email mangueoranjehostel@hotmail.com.

Mangue Oranje Hostel

Rua da Moeda, 71 – Bairro do Recife

(081) 3038-7207 / (081) 98227-7010 (WhatsApp)

Email | mangueoranjehostel@hotmail.com

Recife Antigo Hostel

O caçula dos hostels do Recife Antigo foi inaugurado em setembro e o PorAqui já falou dele na época. Fica na Rua da Guia, de cara com a Praça do Arsenal, um dos principais polos do Carnaval.

O Recife Antigo Hostel conta com dois quartos coletivos mistos, com beliches, no 1º e 2º andar do prédio. E um dos atrativos é o serviço de bar, com cervejas especiais e petiscos. Tanto o bar quanto o atendimento dos hóspedes terá horário estendido, pareado com a folia, sem hora para acabar.

A diária está por R$ 210 e o pacote de cinco dias custa R$ 1 mil. O hóspede pode fazer o check-in na sexta-feira (9), a partir das 14h, e o check-out até o meio-dia da Quarta Ingrata (14).

A reserva pode ser feita através do telefone (081) 3097-7767, através do e-mail contato@recifeantigohostel.com ou pelo Booking.

Recife Antigo Hostel

Rua da Guia, 117 – Bairro do Recife

(081) 3097-7767

contato@recifeantigohostel.com

Facebook | /RecifeAntigoHostel

Instagram | recifeantigohostel