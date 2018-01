Casal furta mais de 30 sombrinhas de frevo que decoravam rua no Recife Antigo

Na madrugada de hoje (sábado, 27), um casal levou mais de 30 sombrinhas de frevo que lindamente decoravam parte da Rua da Guia, no Bairro do Recife. ☹ A decoração havia sido feita há alguns dias pelo Teatro Mamulengo, em frente à Praça do Arsenal da Marinha, encantando recifenses e turistas. Nas duas últimas semanas, o local virou ponto de parada para fotos e selfies.

O casal foi flagrado por câmeras de segurança de um dos imóveis da rua. Os dois usaram uma fita de construção civil amarrada a um oitizeiro. Eles laçavam e retiravam as sombrinhas. Foram levadas mais de 30, e um cabo de aço foi quebrado.

Mutirão

O dono do Mamulengo, Carlos Alberto Moura, conhecido por todos como “Moura” ou “Poeta”, já começou a redecorar parte do local. Na terça que vem (30) à noite, todos estão convidados para o mutirão que vai recolocar ainda mais sombrinhas e bandeiras de Pernambuco.

“Vai ser uma noite linda, de resistência”, adianta Moura. 😀 Muita gente já está ajudando na compra do material.