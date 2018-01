Carnaval também é época de faturar um extra

Tem quem só pense em se esbaldar na hora da folia, subir e descer ladeira e se deixar levar pelos blocos, sem destino, no Carnaval. E tem quem veja nisso tudo uma oportunidade de fazer dinheiro.

O PorAqui te mostra algumas pessoas que resolveram aproveitar o período momesco para faturar aquele extra, produzindo artigos carnavalescos.

Começando pela designer Mayra Melo e sua mãe, Adrienne Velho, que produzem tiaras floridas que caem bem para uma festa tão colorida como o Carnaval. “Vendemos legal e descobri que trabalhar pro Carnaval podia ser muito divertido”, diz Mayra. A parte das vendas fica por conta da prima de Mayra, Nina Malta.

Os preços variam de R$ 15 a R$ 35 e para encomendar é só fazer contato em dos números: (081) 98992-1516 (Nina) ou (081) 99295-0083 (Adrienne).

Também na linha dos adornos para a cabeça, Arluce Carvalho criou a Artear, em que trabalha com decoração em cabaça e papel maché. No Carnaval, é hora de incrementar a renda com criatividade: ela faz tiaras e faixas dos mais variados tipos. Os preços viram de R$ 30 a R$ 45.

No Facebook e no Instagram da Artear é possível ver as peças prontas, mas ela também faz por encomenda, quando a cliente diz o que quer no seu adorno. Até mesmo com a temática em Frida Kahlo é possível encomendar. “Esse é mais produzido, tem muitas flores, mas eu faço também”. É só mandar um whatsapp para ela: (081) 99927-9898.

A mercadóloga e analista de compras Pollyana Ramalho sempre gostou de costura. Há quatro anos, começou a produzir adereços carnavalescos. Mas, por volta de setembro de 2016, optou por abraçar seu sonho: criou a marca Serpentina – Moda e Folia (foto de capa) e começou a confeccionar roupas para o carnaval.

O negócio deu certo e ela repete a dose este ano. São roupas femininas e masculinas que ela mesma desenha e costura (com o auxílio de mais duas costureiras, para dar conta da demanda). “Ano passado, nós chegamos a enviar roupas para o Rio de Janeiro e São Paulo”, conta ela. Os preços das peças vão de R$ 75 a R$ 120.

Para saber mais, é só acessar o Facebook e o Instagram. E para fazer sua encomenda, manda um whatsapp para o (081) 9142-7063. Também é possível encontrar as peças na loja Tuba, no Paço do Frevo.

A jornalista Mariana Araújo já apareceu PorAqui antes! De encadernação de livros, ela parte para a produção de adereços, tiaras, casquestes,brincos com franjas, EVA de gillter e o glitter em creme (vermelho, dourado, verde, furta-cor, azul e pink) para o Carnaval.

“Pernambucano só não gosta mais de glitter do que de bolo de rolo. E como já tem outras marcas vendendo o glitter ‘puro’, resolvi inovar oferecendo um produto diferente”, conta ela. O creme é feito com materiais farmacêuticos e cosméticos e Mariana usa glitter próprio para maquiagem, o que reduz o risco de irritação na pele.

Custa R$ 10 o potinho (tipo bisnaga) do glitter em creme. Os valores gerais do que Mariana produz vão de R$ 10 (brinco de EVA de glitter) a R$ 40 (casquetes com penas e flores).

Dona da marca Adoro Bijus, Mariana é parceira da rede Corta Jaca, com sede no bairro das Graças. Algumas das peças estão lá. Para quem quer encomendar, é só entrar em contato pelas páginas do Facebook ou do Instagram ou, ainda, pelo WhatsApp (081) 99994-6386.

Ela mora em Casa Amarela e trabalha no Centro. Então, a entrega para os clientes é feita nessa rota.

Para quem não usa exatamente fantasias e adereços, mas gosta de estampas que remetam ao Carnaval, o arquiteto Thiago Ferraz tem a opção certa. No momento, sem emprego na sua área, ele usou o dom artístico para desenhar camisas com elementos que remetam à nossa cultura popular, tão presente na folia de Momo.

Passistas de frevo, maracatus, cavalos marinhos são alguns dos temas, tudo feito à mão. 70 reais. Os desenhos são feitos em camisas brancas, 100% algodão, tanto para o público masculino ou feminino, que também tem a opção baby look.

Thiago, morador de Boa Viagem, tem parte do seu trabalho publicado no Instagram, mas também recebe encomendas, através do WhatsApp: (081) 98579-6066