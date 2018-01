Bloco Semeadura reúne Pife Floyd e Boi Marinho no Poço da Panela

Pelo segundo ano consecutivo, o bloco Semeadura, organizado pelo pessoal do restaurante Flô de Jambo Vegetariano, no Poço da Panela, vai ocupar as ruas do bairro no domingo (4), a partir das 12h30.

Quem vai animar a festa é o DJ Unicórnio de Fogo e a banda Pife Floyd, com direito a cortejo, além das cores vibrantes do tradicional Boi Marinho.

De acordo com Guilherme Malthus, proprietário do Flô de Jambo e organizador do bloco, não vai faltar bebida gelada no bar, banho de mangueira, sacolé de cachaça e muito axé de fala. Pra dar aquela sustância: feijoada e bobó de grão de bico.

A festa é aberta, pra quem quiser, na rua, embaixo de uma mangueira, na beira do rio e no aconchego do Poço. De acordo com a descrição do evento, “a Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória: brincar com consciência e cuidado com a natureza e com o coletivo. Grear não é sinônimo de irresponsabilidade.”

📌 Bloco Semeadura

📆Domingo (4)

⏰A partir das 12:30

📍Em frente ao Flô de Jambo Vegetariano (Rua Joaquim Xavier de Andrade, 151, Poço da Panela)