A brincadeira provocativa e irreverente do I Love Cafusú completa 15 anos

Criado como bloco nas ladeiras de Olinda em 2004, o bloco I Love Cafusú surgiu numa brincadeira em pleno domingo de Carnaval. Um estandarte improvisado puxava os foliões numa farra provocativa, irreverente e sensual nas ladeiras de Olinda. Este ano, a brincadeira completa 15 aninhos e comemora nesta sexta-feira (2), o 14º Baile de Gala e 15 anos do Bloco, no Clube Internacional, com apresentações do Olodum, Musa e Tati Quebra-Barraco.

“O Olodum é maravilhoso e tem uma sonoridade incrível. Sempre quisemos trazê-los, mas é difícil por conta da agenda do grupo. Musa é outra que sempre tivemos vontade de colocar. Uma banda muito querida da cidade”, explica Luisa Accetti, diretora do evento.

Retratar o brega pernambucano sempre fez parte da brincadeira do bloco, que já trouxe nomes como Kelvis Duran, Michelle Melo, Conde e até Reginaldo Rossi. “Um dos pontos mais altos foi o show de Reginaldo Rossi. Ele não queria sair do palco e fez uma apresentação de três horas”, lembra Luisa. O momento aconteceu um ano antes do seu falecimento.

QUEBRA-BARRACO

Para completar a grade das atrações, a convidada é a funkeira carioca Tati Quebra-Barraco, autora de clássicos como, ‘Boladona’, ‘Dako é bom’ e ‘Me chama de cachorra’. A apresentação da noite fica por conta do humorista Jeison Wallace no papel da personagem Cinderela.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada); R$ 80 (inteira social + 1kg de alimento não perecível) e R$ 120 (área Vip).

I Love Cafusú

com Olodum, Musa e Tati Quebra-Barraco

Sexta-feira (2) | 22h

Clube Internacional do Recife | rua Benfica, 505 – Madalena

R$ 100 (inteira) | R$ 50 (meia) | R$ 80 (inteira social + 1 kg de alimento entregue no local e dia do evento) | R$ 120 (área Vip)