10 agitos carnavalescos pra aproveitar durante a semana

A cidade já está fervendo e, às vésperas do Carnaval, a folia toma conta do Recife durante a semana toda. No total, são 10 atividades promovidas pela Prefeitura do Recife durante a semana do dia 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro.

E o melhor de tudo: tirando o Baile Municipal, cuja venda dos ingressos é revertida para instituições voltadas para assistência social, todas as atividades são inteiramente gratuitas. 👯

Lembrando que além da programação durante a semana, o final de semana está cheio de prévias no Recife e em Olinda. 💃

Programação

📅 30 de janeiro (terça)

📌 Terça Negra Especial de Carnaval

📍 Pátio de São Pedro

⏰ 20h

👤 com Obá Nyjé, Afoxé Ilê de Egbá, Maracatu Baque Mulher e Coco dos Pretos

📅 31 de janeiro (quarta)

📌 Encontro de Baques de Caboclinhos e Tribos de Índio

📍Pátio de São Pedro

⏰ 18h40

👤 com Caboclinhos União 7 Flexas, Tribo De Índio Tupi Nambá, Tribo De Índio Papo Amarelo, Caboclinhos Tapuias Camarás, Caboclinho Cahetés De Goiana, Caboclinhos Tupã, Caboclinho 7 Flexas, Caboclinhos Arapahós e Caboclinhos Kapinawá.

📅 1º de fevereiro (quinta)

📌 Encontro de Baques de Caboclinhos e Tribos de Índio

📍Pátio de São Pedro

⏰ 18h40

👤 com Caboclinhos Canindé Do Recife, Caboclinhos Paranaguazes, Tribo De Cabolinhos Tupi, Tribo De Índio Tabajara De Goiana, Clube De Índio Tupi Guarani De Olinda, Caboclinho Oxossi Pena Branca, Tribo indígena Carijós do Recife, Caboclinhos Tabajara e Caboclinho Tapirapé

📌 Tumaraca – Ensaio do Maracatu Nação Almirante do Forte

📍Estrada do Bongi, 1319

⏰ 18h

📌 Bloco Tudo Junto & Misturado

📍 Prefeitura da Cidade do Recife

⏰ 13h

2 de fevereiro (sexta)

📌 Tumaraca – Ensaio Coletivo das Nações de Maracatu Aurora Africana, Raízes de Pai Adão e Almirante do Forte

📍 Rua da Moeda

⏰ 19h

📌 Acerto de Marcha de Blocos Líricos

📍 Pátio de São Pedro

⏰ 19h

👤 com Bloco Lírico Infantil Sonho E Fantasia, Bloco Lírico Flor Camará, Bloco Carnavalesco Misto Com Você No Coração, Bloco Lírico Carnavalesco Damas E Valetes, Bloco Das Ilusões e Bloco Lírico Pierrot De São José.

📌 Concurso de Fantasias

📍 Teatro Guararapes

⏰ 19h

3 de fevereiro (sábado)

📌 Carnaval do Praia Sem Barreiras

📍 Arena do Projeto Praia Sem Barreias, Boa Viagem

⏰ 8h às 11h

📌 54º Baile Municipal do Recife

📍 Classic Hall

⏰ 21h

👤 com Frevália (Romero Ferro, Clarice Falcão + Priscila + Cannibal + Silvério Pessoa), Patusco, Nena Queiroga, Ylana Queiroga, Cristina Amaral, Maestro Forró, Flor de Mandacaru, D’ Breck, Jota Michiles, Cezar, Vitor santos, Elba Ramalho, Gerlane Lops, André Rio e Almir Rouche.

💰 R$ 50 pista e R$ 600 mesa para quatro pessoas