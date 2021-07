Home » Top News Cada equipe que se qualificou para o Dota 2 The International 10 Top News Cada equipe que se qualificou para o Dota 2 The International 10 0 Views Save Saved Removed 0

O elenco completo de 18 times está pronto para arrasar.

The International 10 está finalmente acontecendo e nem mesmo atrasos adicionais ou mudança de país vão impedir os jogadores de entrar no maior palco do Dota 2.

Originalmente, o evento iria acontecer na Suécia, na cidade de Estocolmo, durante o mês de Agosto. Porém, devido a problemas, o evento foi transferido para Outubro e ocorrerá na Romênia, na Arena Nationala em Bucareste.

Essa mudança de cenário e o subsequente atraso de dois meses para o evento ocorreram várias semanas depois que a Valve disse que estava procurando por “alternativas possíveis em outro lugar na Europa” para sediar o evento após uma votação do governo sueco e da Federação Sueca de Esportes para não aceitar esportes eletrônicos dentro da federação esportiva.

Desde então, as seis equipes finalistas perfuraram seus ingressos para o TI10 por meio das eliminatórias regionais, completando o elenco de 18 equipes que competirão por mais de 40 milhões de dólares em prêmios totais.

Com tudo isso em mente, trazemos para vocês aqui as equipes que conseguiram se classificar para o The International 10. Tivemos a ajuda da especialista em esportes Luiza Correia para trazer esse artigo completo.

As classificações

Existem dois tipos de classificações para o The International 10 que foram feitas ao longo do ano de 2021.

A primeira delas é através do Dota Pro Circuit, uma série de eventos da modalidade que aconteceram durante o ano. Através dele, as 12 equipes com maior pontuação ao fim de todos os eventos se classificam para o The International.

A segunda forma de qualificação é através das eliminatórias regionais e elas permitem a presença de pelo menos uma equipe de cada continente nesse grande evento do DOTA2. Dessas eliminatórias saem os últimos 6 times que participam do torneio, formando assim as 18 equipes que irão se enfrentar no The International 10.

O Line-up do The International 10

Como foi dito anteriormente, existem dois sistemas de classificação para esse evento de DOTA2. Vamos separar aqui os times que conseguiram se classificar em cada uma das etapas e falar um pouco sobre os times.

Qualificados com pontos do Dota Pro Circuit

Evil Geniuses 1.700 PSG.LGD 1.300 Virtus Pro 1.200 Quincy Crew 1.100 Invictus Gaming 1.100 T1 1.070 Vici Gaming 950 Team Secret 950 Team Aster 800 Alliance 800 beastcoast 800 Thunder Predator 800

A Evil Geniuses foi a primeira equipe que garantiu sua presença no TI10 depois de terminar em segundo lugar em duas competições do DPC: o One Esports Singapore Major e WePlay Esports AniMajor.

A segunda equipe classificada foi o PSG.LGD, que venceu o evento AniMajor e é uma figurinha carimbada no Virtus Pro.

Cada equipe que recebeu um convite direto para a TI10, fora do Thunder Predator e LGD, ganhou pelo menos uma temporada de sua liga regional e apareceu em pelo menos uma Major. O VP foi, na verdade, o único time a vencer as duas temporadas da liga regional, e é por isso que eles são tão bem avaliados, apesar de desempenhos medianos do Major

Vencedores das eliminatórias regionais

América do Norte: Undying Team América do Sul: SG e-sports Oeste Europeu: OG Leste Europeu: Team Spirit China: Elephant Sudeste Asiático: Fnatic

A qualificação funciona como uma última chance para as equipes tentarem chegar à TI todos os anos. E para quatro das seis equipes, a corrida de qualificação salvou suas temporadas.

Team Spirit e Fnatic fizeram aparições em um Major cada durante a temporada regular e mostraram que eram capazes de chegar ao palco internacional. Enquanto isso, Undying e SG e-sports sempre foram classificados como o terceiro ou quarto time em suas respectivas regiões, o que significa que esta era sua única chance de escapar da sombra de times como EG, Quincy Crew e beastcoast.

OG e Elephant eram duas equipes que tinham grandes expectativas rumo ao DPC de 2021, com OG sendo os campeões defensores da TI consecutivos e Elephant reunindo uma super equipe durante uma mudança massiva no plantel que definiu a maioria das equipes chinesas para a temporada . Nenhuma das equipes chegou a um Major e mal conseguiu sair das eliminatórias depois de estar a uma série da eliminação.

Conclusão

Apesar de toda a confusão envolvendo o The International 10 – tendo uma mudança de data duas vezes e ainda a mudança de local – os fãs estão realmente muito empolgados para esse grande evento de DOTA2.

E a competição será uma ótima mistura do tradicional e de novas equipes que podem surpreender. Por isso, certamente o mundo do e-Sports irá voltar seus olhos para a Romênia em Outubro e aproveitar tudo que um dos maiores torneios de e-Sports do mundo terá a oferecer.

