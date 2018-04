Mundo Livre faz show comemorativo no Teatro RioMar

O Teatro RioMar, no Pina, vai receber o show de comemoração da banda Mundo Livre S/A, no próximo dia 4 de maio. A galera de Fred Zero Quatro vai comemorar os 20 anos do seu terceiro álbum, Carnaval da Obra – que foi lançado em 1998.

O grupo que nasceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, está na estrada há quase 30 anos e foi um dos fundadores do movimento Mangue Bit, nos anos 1990. A banda passou por algumas reformulações, mas manteve sua essência intacta, tanto nas sonoridades como nas letras, em grande parte politizadas.

“Carnaval da Obra foi a transição do analógico para o digital. Foi um processo muito marcante, porque significaria uma redução considerável de custos e a liberdade que proporcionava em termos de canais, os horizontes, era um salto tecnológico absurdo”, comenta Fred Zero Quatro, vocalista.

O show acontecerá às 21h. Os ingressos custam R$ 80 (plateia baixa), R$ 70 (plateia alta) e R$ 60 (balcão nobre) e podem ser adquiridos pela internet.

Show Mundo Livre S/A – comemoração dos 20 anos do álbum Carnaval da Obra

📆 4 de maio, às 21h

💲 R$ 80 (plateia baixa), R$ 70 (plateia alta) e R$ 60 (balcão nobre)

☎ (081) 4003-1212

📍 Av. República do Líbano, 251, Pina