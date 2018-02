Moradores e autoridades vão debater violência na Zona Sul nesta quarta

Os casos de violência continuam acuando moradores e frequentadores dos bairros de Boa Viagem e Pina. Além do Calçadão, que foi palco de mais um arrombamento no último fim de semana, também convivem com a violência os moradores mais afastados do mar, principalmente os das favelas.

Diante disso, uma reunião está sendo convocada para esta quarta (28), na Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, no Pina. Serão reunidos comerciantes, moradores e autoridades para debaterem sobre os assaltos e homicídios que têm ocorrido na Zona Sul.

Entre as autoridades, foram convidados representantes das polícias Militar, Civil e Federal, da Guarda Municipal, Secretaria de Defesa Social e Secretaria de Turismo; além de diretores de escolas.

A reunião será presidida pelo vereador do Recife Ricardo Cruz (PPS), que tem a expectativa de que sociedade e autoridades encontrem mecanismos de soluções.

A Escola Oswaldo Lima Filho fica na Av. Domingos Ferreira, 1040, na divisa do Pina com Boa Viagem.