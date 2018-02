Moradores da Comunidade Coqueiral, em Boa Viagem, bloquearam a Rua Dom João VI, na continuação da Via Mangue. A via, no sentido Setúbal, está fechada em protesto pela morte de uma mulher, ocorrida na última segunda-feira (19).

Justina Liberato dos Santos Silva, de 75 anos, foi atropelada na mesma via. Indignados e cobrando justiça, os vizinhos fecharam a via no momento em que acontecia o sepultamento da vítima, na tarde desta terça (20).

A Polícia Civil ainda não sabe o que provocou o acidente. O condutor do veículo era um médico de identidade não revelada. De acordo com a delegada Ana Luiza Mendonça, o homem não apresentava sinal de embriaguez. Ele prestou os primeiros socorros, mas a idosa não resistiu aos ferimentos e faleceu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).