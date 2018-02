Uma loja do Galo Padeiro em Boa Viagem. Não é isso. É um pouco mais. O Harina Café oferece uma boa carta de produtos da famosa padaria da Rua da Aurora, no Centro, além de pratos bem apresentáveis para o café da manhã. É o caso do ovo com bacon no pão com aioli, indicado pelo sócio Guilherme Pita e que custa R$ 10.

Têm preparação própria da casa tapiocas e omeletes de diversos sabores, sem contar as panquecas, que vão chegar ao cardápio. Também está sendo desenvolvida uma linha de almoço para ser incorporada ao cardápio nas próximas semanas.

A parte dos cafés foi toda montada sob consultoria da barista Lidiane Santos, do Kaffe, que também fornece a bebida. O expresso parte de R$ 5.

O Harina é uma sociedade entre os irmãos Guilherme e Mariana Pita, que decidiram trazer os produtos que fazem sucesso no Galo Padeiro, no Centro, para um café de rua na Zona Sul. “Nossa ideia foi unir um bom café feito com o coração e trazer os produtos do Galo Padeiro para uma operação de rua na Zona Sul, já que ainda não existia”, comenta Guilherme.

A casa funciona há pouco mais de 40 dias na Rua França Pereira, 137, todos os dias, das 8h às 21h. O local tem 200 m² e capacidade para 80 clientes. “Temos também um brunch completo para o fim de tarde e aceitamos reservas para reuniões e comemorações de aniversário”, explica.

Antes do Harina, a linha Galo Padeiro já era vendida na Zona Sul, no Ferreiro Café, do Shopping Recife.