Coletivos se reúnem em limpeza do manguezal do Pina

Uma parte do manguezal da Bacia do Pina recebeu uma ação de limpeza no último domingo (25). O trabalho foi realizado durante um evento da Segunda Semana da Juventude do Recife, que reuniu mais de 20 jovens do Coletivo de Meio Ambiente. Eles participaram de um encontro com os coletivos da Comunidade do Bode durante todo o dia.

Entre o material coletado, estavam bolsas, garrafas e muitas embalagens plásticas. Em três horas de atividade, cerca de 50 sacolas com lixo foram retiradas e encaminhadas para a destinação correta.

Antes do mutirão de limpeza, a comitiva fez um passeio de barco para conhecer algumas áreas de mangue. Houve ainda uma reunião na Livroteca Brincante do Pina. Lá, eles trocaram experiências com integrantes dos projetos da Livroteca, Favela Verde e do Coletivo Pão e Tinta.

A iniciativa foi fruto de uma parceria entre a Secretaria Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e a pasta de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos do Recife.

O Coletivo Jovem de Meio Ambiente é realizado em convênio com o Ministério do Meio Ambiente, a partir de recursos de emenda parlamentar da deputada federal Luciana Santos, com contrapartida da PCR.