Ben & Jerry’s vai dar sorvete de graça no Recife nesta terça (10)

Vai ter sorvete de graça nesta terça (10)! É o tradicional Free Cone Day, realizado há 39 anos pela Ben & Jerry’s em suas lojas espalhadas pelo mundo. No Recife, é o segundo ano, já que as lojas foram inauguradas justamente há um ano, com uma festa dessa.

A distribuição vai rolar das 12h às 20h nas lojas dos shoppings Recife, em Boa Viagem, e RioMar, no Pina. Cada cliente pode tomar quanto sorvete quiser, desde que pegue uma bola por vez e respeite a fila. A loja avisa que haverá cumprimento da lei 10.048, que prevê atendimento prioritário para pessoas portadoras de deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

No Shopping Recife, a loja fica no segundo piso. Já no RioMar, a loja fica no piso L2.

Free Cone Day

📆 10 de abril

⏰ das 12h às 20h

📍Lojas Ben & Jerry’s nos shoppings Recife e RioMar