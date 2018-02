A Galeria Amparo 60 terá sua primeira exposição do ano iniciada no próximo dia 1º. Será A noite não adormecerá, que reunirá 11 artistas mulheres sob a curadoria de Julya Vasconcelos. As obras que compõem a mostra transitam pela violência, pela anarquia, pela crítica política, pelos mergulhos subjetivos, entre outros.

Para tecer essa ideia de tratar a produção das artistas mulheres dentro de um espectro profundo, político, e também existencial, a curadora reuniu artistas – com poéticas e trajetórias distintas – do casting da galeria, como Juliana Lapa, Amanda Melo da Mota e Alice Vinagre, e outras convidadas – Gio Simões, Clara Moreira, Regina Parra, Virgínia de Medeiros, Marie Carangi, Regina Galindo, Juliana Notari e de Maré de Matos.

Os suportes que darão corpo às obras das artistas vão do grafite e do desenho à instalação e a videoperformance. A artista Marie Carangi fará uma performance na abertura da mostra, que acontece a partir das 19h.

A ideia da exposição partiu da própria galerista Lúcia Costa Santos, que percebeu que a presença feminina nas fotos tiradas nos vernissages de sua galeria era sempre pequena. Foi aí que ela convidou a jornalista Julya Vasconcelos para fazer sua estreia no campo da curadoria.

Segundo Lúcia, a ideia é explorar uma sensibilidade que não pactua com os clichês, uma sensibilidade-combate, com todas as complexidades de um corpo/universo/território muitas vezes posto em segundo plano dentro da sociedade patriarcal.

O nome da exposição surgiu de um processo colaborativo entre a curadora e as artistas, que chegaram ao poema A noite não adormece nos olhos das mulheres, de Conceição Evaristo.

A noite não adormecerá