Sábado (3) tem oficina de sushi vegano em Aldeia

Já pensou em experimentar um sushi vegano? E aprender a preparar essa iguaria em casa e oferecer para a família e os amigos um delicioso jantar saudável? Neste sábado, na loja Salud, que fica no km 10 da Estrada de Aldeia, a chef Maia Devas estará ministrando uma oficina imperdível para os amantes do sushi que também buscam uma alimentação com menos produtos químicos.

Isso porque, embora muita gente não se dê conta, o sushi tradicional é preparado com diversos produtos nocivos à saúde, como glutamato monossódico, açúcar e sal. A oficina tem como proposta justamente informar sobre a composição dos produtos utilizados no preparo do sushi e oferecer uma visão nova de como alcançar um alimento saboroso e muito mais saudável.

A intenção da oficina também é de desmistificar a noção de que fazer sushi é difícil. A chef vai mostrar que, com imaginação, dá para criar diversos sabores e modelos diferentes, como tekamaki, cream cheese (vegano), niguiri, califórnia, tropical, uramaki, arroz para sushi, sunomono de pepino, molho su, molho teriyaki e molho com missô e wasabi. Tudo sem lactose, glúten, glutamato monossódico, açúcar e sal refinado, óleo refinado e produtos de origem animal.

Ficou curioso? Reserve sua vaga pelo telefone (081) 98528-2149.

Oficina de Sushi Saudável

Data: 03/03

Horário: 14h às 18h (Vagas limitadas)

Local: Loja Salud (Aldeia, km 10,5)

Investimento: R$ 80,00 (curso + apostila + degustação)

Formas de pagamento: Depósito / transferência