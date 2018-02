Quer fugir da folia? Que tal aproveitar para fazer trilhas?

Nem todo mundo curte Carnaval, certo? Ou nem todo mundo curte brincar o Carnaval inteiro e procura outras atividades para aproveitar o feriadão, não é mesmo? Se esse for o seu caso, talvez você se anime a desbravar a natureza participando de uma trilha pelas matas de Aldeia.

A Trilha Eco Verdejante tem uma programação especial para estes dias de Momo. São dois roteiros, um no sábado (10) e outro no domingo (11), ambos com nível de dificuldade moderada e passando por belas paisagens com banho de rio e parada para lanche ou almoço. Confira:

Trilha das Águas em Aldeia – (10/02) Sábado

Concentração no km 14 da Estrada de Aldeia ao lado do Aldeia Water Park.

Horário: 8h

Nível: Moderada, total de sete quilômetros de caminhada.

Cidades da APA Aldeia-Beberibe que serão trilhadas: Paudalho e Paulista.

Valor: R$ 35 (inclui lanche, guia e transporte em Aldeia).

Atrativo: Caminhada por alamedas, banho de rio e belas paisagens.

Observação: Há uma parada de uma hora no Bar da Natureza.

Trilha da Mata do Jacaré – (11/02) Domingo

Concentração no km 5,5 da Estrada de Aldeia ao lado do Posto BR.

Horário: 8h

Nível: Moderada, total de 4,5 quilômetros de caminhada.

Cidades da APA Aldeia Beberibe que serão trilhadas: Camaragibe e Recife.

Valor: R$ 25 (inclui lanche, guia e taxa ambiental).

Atrativo: Caminhada em mata fechada, banho de bica e belas paisagens.

Observação: Há uma parada de uma hora no Bar da Natureza.

Importante levar: Água, repelente, protetor solar, boné, toalha de banho e roupa adequada para trilhas (calça ou bermudas leve (tactel), camiseta de manga comprida), sandália, tênis ou bota.

Contatos:

Anderson Caetano – (081) 98688-9168

Zé Bob – (081) 98114-2689

E-mail: trilhaecoverdejante@gmail.com

Facebook: Trilha Eco Verdejante

Instagram: Trilhaeco

Site: trilhaecoverdejante.com