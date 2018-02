Músico e professor, Leandro Martins se inspira na paz de Aldeia

Embora não tenha ainda um público formado em Pernambuco, o multi-instrumentista carioca Leandro Martins, de 32 anos, é bastante conhecido no eixo Rio-São Paulo-Minas, já lançou dois discos e ganhou diversos concursos no Brasil e no exterior.

Morando em Aldeia há três anos, ele se diz que aqui encontrou inspiração e seu segundo trabalho autoral (lançado no mês passado), Voando de Volta, tem 100% da energia captada dos ares de Aldeia.

“Todas as músicas contam um pouco das histórias que tenho vivido aqui, minha relação com os sons da natureza, e também valores que tento passar com meu trabalho, como empatia, tolerância e positividade, coisas que têm faltado à nossa sociedade nos dias atuais”, revela.

Leandro estudou Física e Música na Universidade Federal de Minas Gerais e chegou a tocar com artistas famosos em shows para plateias de até 100 mil pessoas. Tocou com sertanejos, como a dupla Clayton e Romário, e com artistas do meio cristão, como o Padre Fábio de Melo e Eros Biondini, além de muitas outras bandas de diferentes estilos musicais. E também fez muitos shows solo de rock e jazz no Brasil e na ilha de Malta, na Europa, onde morou por dois anos. Em 2010 ganhou o prêmio de melhor guitarrista do Brasil no Gibson Contest Brazil.

Aulas

Desde o início da carreira artística, Leandro Martins ensina música. Aos 14 anos começou a dar aulas particulares, depois ensinou na maior escola de música de Belo Horizonte, a Pro Music, e hoje tem uma grande clientela de alunos de todas as idades, que aprendem com ele não só teoria e prática musical, mas também história da música, canto e “outras formas de ver o mundo”.

“Quando uma pessoa começa a estudar música, começa a pensar de uma forma diferente também. É uma transformação para a vida e ela acontece rapidamente”, diz o professor. As aulas, que acontecem no estúdio de Leandro (em sua casa, em Aldeia), são desenhadas de acordo com o perfil e a vontade de cada aluno. Se ele não tem nenhuma intimidade com a música, o professor faz um trabalho prévio, de inserção, conversando sobre a história da música desde os gregos até os dias atuais e indicando livros e filmes relacionados ao tema.

No estúdio, Leandro tem mais de 50 instrumentos, entre os quais guitarras, violões, violino, bateria, piano e percussão, muitos deles doados pelos fabricantes como patrocínio. Ele conta que reserva as manhãs para se dedicar à sua carreira, compondo e divulgando seus trabalhos na internet. À tarde dá aulas, e à noite estuda, lê, se informa.

“Morar em Aldeia e trabalhar em casa me permitem administrar bem o tempo e poder curtir a natureza, o gato Black – que mora na rua, mas me escolheu para ser seu – e a ioga, que é outra das minhas paixões”.

Leandro Martins

Aulas de música instrumental e canto

Condomínio Casa Grande, km 14, lote 70

Para mais informações ou agendar uma aula: (081) 99777-1008

Como chegar: