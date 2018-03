Cadastramento biométrico vai até terça (27) em Camaragibe e São Lourenço

Atenção, moradores de Aldeia que votam em Camaragibe e São Lourenço! Amanhã (27) é o último dia para realizar o cadastramento biométrico do TRE. Quem não estiver cadastrado, não poderá votar este ano e terá alguns direitos suspensos, como o recebimento de benefícios sociais (Bolsa-família, entre outros) e a matrícula em instituições públicas de ensino.

Ao longo deste mês de março, o TRE montou dois postos móveis em Aldeia (Tabatinga e Vera Cruz) para dar mais agilidade e facilitar o acesso dos eleitores ao serviço.

Portanto, se você ainda não fez, corra! Mas, lembre-se de levar um documento de identificação com foto (RG, certidão de nascimento ou casamento, carteira de trabalho ou outro que comprove ter o eleitor idade mínima de 16 anos e nacionalidade brasileira), e um comprovante de residência (conta de luz, água ou telefone em nome do eleitor ou de um parente de até 2º grau, expedido nos três meses anteriores). O procedimento não dura mais do que 15 minutos.

E lembre-se! Votar é um direito e um dever de todos! É nossa responsabilidade conhecer e escolher bem nossos representantes. Por isso, se você mora em Aldeia, vote aqui!

Camaragibe

Tabatinga: Terminal de ônibus

Vera Cruz: Escola São José

Centro

2ª Travessa Maria Adélia Collier, 619 A – Centro – CEP: 54759432

(81) 3194-9127/3194-9827/3194-9138/3194-9838

e

Rua Padre Ozéas Cavalcante, nº 800 – 2ª travessa – Bairro Novo do Carmelo

São Lourenço

Cartório Eleitoral – Rua Joaquim Nabuco, 114– Centro

Rua João Severiano, s/n – Centro