Três alternativas ao Carnaval de rua no Espinheiro

Neste sábado (27), algumas das maiores prévias do Recife estarão nas ruas. Mas e quem não curte ou quer fazer um Carnaval diferente? No Espinheiro, tem uma festa em homenagem ao dia da visibilidade Trans e Travesti, que acontece no dia 29, o Vikings Crossfit promove um dia de CrossFit aberto e tem também opção de um bloco fechado no Garage Food Trucks.

Para quem mora ou vem para o Espinheiro, é importante lembrar que o De Bar em Bar vai estar movimentando as ruas do bairro a partir das 12h.

Vikings faz treino aberto de Crossfit

Para incentivar as pessoas a curtirem os agitos de Momo sem se descuidar da saúde, o Vikings Crossfit vai promover neste sábado (27) um WOD carnavalesco. O WOD é um treino em que os atletas costumam ir aos seus limites. O ‘Carnaval dos Guerreiros’ será realizado das 10h às 12h, e será aberto ao público. Para participar é preciso já ser praticante de crossfit, se inscrever na recepção e entrar no clima da folia se fantasiando de guerreiro ou herói.

Carnaval dos Guerreiros

Sábado (27), das 10h às 12h

Vikings CrossFit (Rua do Espinheiro, 319, Espinheiro)

Fone: (81) 3071-6376.

Em homenagem aos Trans e Travestis

Dia 29 é o dia dia da visibilidade TRANS e TRAVESTI, a Ursa resolveu “queimar a largada” com uma festa com line-up exclusivo de pessoas trans e travestis dividides entre DJ’s e Performers, neste sábado (27). A Ursa Transborda pede que quem puder, leve peças de roupas que serão doadas para pessoas trans e travestis que tenham dificuldade em renovar o guarda-roupa com peças que representem melhor o gênero com o qual se identificam.

Ursa Transborda

Sábado (27), a partir das 20h

Ursa Bar e Comedoria (Rua Carneiro Vilela, 30, Espinheiro)

DJs Tanit, Linda DeMorrir e Libra Crux

Food park recebe bloco de carnaval

Em sua quinta edição, o Bloco Unidos do Quintal da Val aporta no Garage Food Trucks, neste sábado (27), a partir das 12h. A Orquestra Siboney de Amaraji comanda o som com muito frevo e hits de carnaval. Com entrada franca, os foliões que quiserem vão poder optar pelo Open Bar Chopp Bossa Nova + 1 Caldinho de boas vindas por R$ 50,00. Formado por um grupo de amigos que sempre se reunia no quintal de uma casa em Casa Forte para curtir carnaval, o bloco agora se mudou porque o antigo espaço ficou pequeno para tanta gente e está sendo organizado no Espinheiro.

Bloco Unidos do Quintal da Val

Sábado (27), das 12h às 17h.

Garage Food Trucks (Rua Padre Silvino Guedes, 65, Espinheiro)

Entrada gratuita com opção de open bar por R$ 50.