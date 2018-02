Espaço Cobogó fecha as portas e terá temporada de despedidas

Um dos lugares que tinha mais abertura para a música autoral no Recife está fechando as portas. Antes de entregar o imóvel, que teve a inauguração desse mais recente projeto em maio do ano passado, como não poderia deixar de ser, o Espaço Cobogó recebe uma temporada de despedida sexta, sábado e domingo (25).

“Não sabemos o que será feito da casa, mas esperamos que o próximo proprietário dê continuidade à história do imóvel que já abrigou o Cobogó Dischotec, Palafa Clube e Casa Estrela, além do Espaço Cobogó. O espaço também conta com obras de David Alfonso Soarez, Daaniel Araújo, Nando ZV e Java Araújo. Seria uma pena se tudo isso fosse demolido”, avalia Gabriela Albuquerque, uma das fundadoras do Espaço Cobogó.

Programação

Na sexta, para abrir os trabalhos do bota-fora do Cobogó, os músicos Filipe Niero e o aniversariante do dia, Daniel Fino, vão homenagear os malditos da MPB. No repertório Itamar Assumpção, Jards Macalé, Sérgio Sampaio, Arnaldo Antunes, Lula Côrtes, entre outros compositores ditos como marginais da MPB das décadas de 70, 80 e 90.

Dando continuidade à temporada, os músicos pernambucanos Marília Parente, Juvenil Silva, Mayara Pera, Jalu Maranhão e Manuca Bandini vão fazer um sábado de muita celebração e muita música. No último dia, acontece o Forró das 4h20, com o Forró Udigrudi.

“A casa estará de portas abertas a todos que já passaram por aqui, chega junto e vem tirar um som também com essa galera”, convidam os organizadores.

Despedida

Gabriela fez questão de mandar uma mensagem de despedida: “É com muita gratidão que encerramos esse ciclo. Foram meses de muito aprendizado e experiências enriquecedoras. Esperamos que essa experiência também sirva de exemplo para aqueles que queiram fazer algo diferente com pouco. A casa é também minha residência, utilizamos o comércio em torno do espaço, fizemos parcerias com vizinhos e amigos. Uma experiência que deu certo e só trouxe realizações. O ciclo se encerrou, mas certamente é uma pausa necessária para que no futuro possamos fazer mais”.

Efetivamente, o Espaço Cobogó em pouco tempo fez história no Espinheiro e no Recife. Torcemos para que quem fez esse espaço tenha forças para voltar a tocar outro projeto aberto para a arte como foi essa casa desde o início de 2017.

Temporada de Despedida do Espaço Cobogó

🚩 Rua Afonso Batista, 245 – Espinheiro, Zona Norte do Recife

⏰ Sexta (23), às 20h | Filipe Niero e Daniel Fino

⏰ Sábado (24), às 19h | Marília Parente, Juvenil Silva, Mayara Pera, Jalu Maranhão e Manuca Bandini e convidados

⏰ Domingo (25), às 4h20 | Forró Udigrudi

‼ Contribuição Artística: R$ 10